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Як формують списки військовополонених для обміну: роз’яснення Координаційного штабу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як формують списки військовополонених для обміну: роз’яснення Координаційного штабу
Україна однаково ставиться до всіх полонених захисників і працює над поверненням з полону кожного
фото: Андрій Єрмак/Telegram

«Ми готові поміняти всіх, але це не процес, де є рівноправні партнери, а цинічний торг»

Росія поділяє полонених українців на своєрідні касти – тих військових, яких росіяни ненавидять найбільше, міняють значно гірше. Про це в інтерв'ю «УП» розповів представник Координаційного штабу Петро Яценко.

За словами Яценка, обмінами полонених в Україні наразі займається Координаційний штаб, який через Національне інформаційне бюро та Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляє РФ про всіх полонених росіян. Він наголосив, що російське бюро підтверджує статус не всіх полонених і не завжди оперативно надсилає інформацію про них.

Представник Координаційного штабу повідомив, що всі військові, які є в базі Національного інформаційного бюро, автоматично потрапляють у списки на обмін.

«Я розумію фрустрацію рідних, але не всі люди розуміють, як побудований перемовний процес. Кожен обмін – це дуже складний процес, адже ми маємо справу з ворогом, який не визнає цю війну конвенційно і хоче нас знищити. Щодо всіх ведеться робота, і Координаційний штаб знає інформацію про всіх людей, які можуть бути у полоні», – зазначив він.

Петро Яценко додав, що росіяни вдаються до різних маніпуляцій, щоб виміняти своїх військових, віддавши якомога менше українських бійців. Зокрема, вони намагаються штучно розширити свій обмінний фонд і включають до списків цивільних, яких мали б відпустити без обміну, якби дотримувалися Женевських конвенцій.

«Ми не можемо сказати «давайте ми з цього підрозділу стільки-то візьмемо, з цього стільки-то». Будь-який обмін складний для переговорів, а що вже казати про якісь квоти», – розповів представник Координаційного штабу.

Яценко підкреслив, що Україна однаково ставиться до всіх полонених захисників і працює над поверненням з полону кожного. Але, за його словами, росіяни не віддають некомбатантів (військові музиканти, капелани, лікарі) та навіть важкопоранених, які ніколи не зможуть знову стати у стрій.

«Росія абсолютно не той партнер, з яким можна проводити гуманістичні перемовини. Ми готові поміняти всіх, але це не процес, де є рівноправні партнери, а цинічний торг», – резюмував він.

Нагадаємо, у Великодньому посланні Папа Римський закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за схемою «всіх на всіх».

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов привітав побажання Папи Римського про обмін полоненими «всіх на всіх» між Росією та Україною. За словами Буданова, він «повністю підтримує» таку ідею: «Зробімо це. Залишилася одна маленька справа: переконати Росію».

Читайте також: У Данії прозвучали «Голоси полонених». Це була акція з вимогою звільнити українських військових з російського полону
Теги: росія військові Україна обмін полоненими

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