Московську церкву захопили шамани
Брехнея і шаманізм замість правди і православ’я
Брехливе шаманство замість православ’я.
Це – вірування Павла Лебідя з прісними.
З його подачі тисячами розтиражували на своїх сторінках прихильники МП в Україні «новину» про «знамення», що нібито саме 12 березня на Трапезному храмі Лаври потемніли хрести. І пов’язує Павло це з богослужінням ПЦУ та діями держави.
Тільки от факти свідчать протилежне.
На фото, зроблених 7 січня, видно, що хрести на трапезному храмі мали той самий вигляд, що і в березні.
Якщо пошукати в мережі, то можна побачити таких фото багато – якраз з тих часів, коли в Трапезному хазяйнував Павло та МП. Тобто вони полишили храм вже з потемнілими хрестами.
Отже якщо і трактувати це як знак, то швидше як знак щодо служіння в Лаврі Павла і його однодумців.
Яке сповнене брехнею і шаманізмом замість правди і православ’я.
Коментарі — 0