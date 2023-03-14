Московську церкву захопили шамани

Брехнея і шаманізм замість правди і православ’я

Брехливе шаманство замість православ’я.

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Це – вірування Павла Лебідя з прісними.

З його подачі тисячами розтиражували на своїх сторінках прихильники МП в Україні «новину» про «знамення», що нібито саме 12 березня на Трапезному храмі Лаври потемніли хрести. І пов’язує Павло це з богослужінням ПЦУ та діями держави.

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Тільки от факти свідчать протилежне.

На фото, зроблених 7 січня, видно, що хрести на трапезному храмі мали той самий вигляд, що і в березні.

Фото зроблено 07 січня 2023 року під час Різдвяної Божественної літургії Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври

Якщо пошукати в мережі, то можна побачити таких фото багато – якраз з тих часів, коли в Трапезному хазяйнував Павло та МП. Тобто вони полишили храм вже з потемнілими хрестами.

Отже якщо і трактувати це як знак, то швидше як знак щодо служіння в Лаврі Павла і його однодумців.

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Яке сповнене брехнею і шаманізмом замість правди і православ’я.