Бігли пішки. Бойовик «Л/ДНР» розповів про відступ з Харківщини (аудіо)

Загарбник у перехопленій розмові з дівчиною обговорював перебіг відступу окупантів

Бойовики з «Л/ДНР» були змушені втікати пішки з Харківської області під натиском ЗСУ. Хоча окупаційне командування заявляло про вивезення загарбників з їхніх позицій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник у перехопленій розмові з дівчиною обговорював перебіг відступу окупантів: « Ти не уявляєш, що там було... Вони пішки бігли? – Так», – заявив загарбник.

При цьому дівчина зазначила, що командування заявляло про вивезення солдатів з позицій.

Вона також розповіла, що для близьких окупантів створили чат з командуванням, у якому можна ставити їм запитання.

Окрім цього, загарбник висловив розчарування щодо стану їхньої війської техніки. «Я подивився, що таке техніка, і що з нею трапляється», – сказав він.

Раніше Головне управління розвідки перехопило розмову, у якій рашист скаржиться, що втратив усі свої речі, оскільки був вимушений тікати з оточення українських військових.