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На 15 людей виїхало п’ять танків: рашист скаржиться на оточення воїнами ЗСУ (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На 15 людей виїхало п’ять танків: рашист скаржиться на оточення воїнами ЗСУ (аудіо)
Загарбник розповідає, що залишився без нічого, оскільки був вимушений тікати з оточення
фото ілюстративне

Окупант хвалиться знайомому краденим цивільним одягом

Головне управління розвідки перехопило розмову, у якій рашист скаржиться, що втратив усі свої речі, оскільки був вимушений тікати з оточення українських військових.

Окупант розповідає, що їх на позиції було 15 осіб, а на них виїхали п'ять українських танків та майже 100 піхотинців.

«Нас оточили та ми дві доби там тримались», – розповідає загарбник.

Згодом рашист розповів, що йому вдалося викрасти штани та кофту, тому він зараз у цивільному.

«А танк залишили, у мене там німецькі ножі залишились», – продовжує окупант.

Нагадаємо, триває 204-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: рашист перехоплення війна розвідка

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