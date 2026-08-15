Командир десантної бригади розповів, що насправді може зупинити війну

На думку Руслана Маришева, зміни всередині країни-агресорки можливі лише тоді, коли наслідки війни відчують жителі ключових російських мегаполісів

Змусити росіян усвідомити наслідки війни можуть лише блекаути та нестача ресурсів у Москві й Санкт-Петербурзі, каже Руслан Маришев

Убивство російського диктатора не зупинить війну, оскільки в РФ вибудувана система, яка працюватиме як маховик репресій за будь-якого керівника. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю Юлії Кирієнко розповів командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Маришев.

«Та Путін ж не рішає. Це вже там система вибудувана. Там уже кого не постав, воно як маховик репресій буде працювати», – пояснив комбриг.

На думку Руслана Маришева, реальні зміни всередині країни-агресорки можливі лише тоді, коли важкі наслідки війни відчують жителі ключових російських мегаполісів, таких як Москва та Санкт-Петербург.

«Впливати на цивільне населення. Немає бензину, нема їжі. І тільки тоді, мабуть, щось у них там всередині почнеться. Але не на цивільне населення десь там, не знаю, Закавказя, а на цивільне Москви, Санкт-Петербурга і так далі. Великих міст-мільйонників, де люди би відчули на собі, що таке бути без води, без їжі, без бензину», – зазначив Руслан Маришев.

Кореспондентка уточнила, чи йдеться про відзеркалення дій ворога, який намагався знеструмити Київ цієї зими. Командир це підтвердив і зазначив, що влаштування блекаутів у російських містах змусило б їхніх жителів відчути на собі, що таке війна та які вона має наслідки.

Водночас журналістка нагадала, що мешканці української столиці під час блекаутів не зламалися, а лише дужче зненавиділи росіян, і запитала, чи не викличе подібний крок аналогічну реакцію в Росії.

«Я думаю, не спрацює, тому що вони нас всю історію ненавидять. Тому, мабуть, не спрацює», – підсумував Руслан Маришев.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр у день свого 51-річчя висловився про подальший перебіг російсько-української війни та назвав п'ять умов, за яких, на його думку, Росія втратить можливість її продовжувати.

Раніше повідомлялося, що українські військові досягли значних успіхів на фронті, деокупувавши цілу низку населених пунктів та відкинувши російські окупаційні війська на декількох ділянках.