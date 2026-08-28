Екскомандир бригади ТрО привласнив понад 12 млн грн, виділених на FPV-дрони

Жоден із 580 «законтрактованих» безпілотників так і не надійшов українським військовим

Служба безпеки України викрила групу осіб, яких підозрюють у привласненні понад 12 млн грн під час закупівлі FPV-дронів для українських військових на Харківському напрямку. Організатором оборудки, за даними слідства, був колишній командир бригади територіальної оборони на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Посадовець організував закупівлю 580 FPV-дронів загальною вартістю понад 12 млн грн. До оборудки він нібито залучив інших осіб. Безпілотники мали передати українським захисникам, які виконували завдання на Харківському напрямку. Однак слідство встановило, що договори на постачання озброєння були фіктивними. Жоден із 580 «законтрактованих» дронів військові не отримали.

У СБУ наголосили, що відсутність безпілотників негативно позначилася на виконанні бойових завдань. Водночас фігуранти, за версією слідства, оформили документи так, начебто FPV-дрони були передані військовим.

Зокрема, посадовець надав на підпис підроблені акти приймання-передачі безпілотників, хоча фактичного постачання не було. Згодом він нібито вимагав від особового складу приховати відсутність дронів під час перевірки та оформити їх списання як майна, втраченого на полі бою.

Посадовця затримано за місцем служби фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали колишнього командира за місцем служби разом із ще трьома фігурантами. Відповідно до наказу командувача Сил територіальної оборони ЗСУ посадовця звільнили із займаної посади.

Усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Наразі розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до оборудки.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила масштабну схему із закупівлею ліків для військових. За даними слідства, представники комерційних структур закуповували препарати у виробників та імпортерів, а потім продавали їх бюджетним медзакладам за штучно завищеними цінами.

Йшлося, зокрема, про ліки для реанімації, анестезіології, інтенсивної терапії та лікування складних інфекцій. Збитки державі перевищили 80 млн грн. Чотирьох фігурантів затримали та повідомили їм про підозру.