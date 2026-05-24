Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд

фото: 118 окрема механізована бригада/Facebook
Бійці 118 окремої механізованої бригади встановили національний рекорд під час оборони села Мала Токмачка в Запорізькій області. Як інформує «Главком», про це повідомили в 118 окремій механізованій бригаді.

Захисники встановили новий рекорд у категорії «Військова стійкість та оборона». Бійцям вдається безперервно утримувати район оборони села Мала Токмачка на Запоріжжі вже впродовж 1500 днів.

Це, як пишуть у дипломі, «один із найдовше утримуваних рубежів російсько-української війни в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню та бойового тиску армії РФ».

«Насправді національний рекорд – це лише констатація факту для історії. Справжня ж нагорода для наших титанів – кожен збережений метр української землі», – написали в бригаді.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та обговорив з керівниками громад оборону Київщини і Чернігівщини. Україна збирається посилити додатковими засобами протиповітряної оборони північні громади, розташовані поблизу Білорусі.

Раніше Зеленський стверджував, що росіяни розглядають Білорусь та Брянську область РФ як напрямки для додаткових нападів на Україну.

