Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд
Бійцям вдається безперервно утримувати район оборони вже впродовж 1500 днів
Бійці 118 окремої механізованої бригади встановили національний рекорд під час оборони села Мала Токмачка в Запорізькій області. Як інформує «Главком», про це повідомили в 118 окремій механізованій бригаді.
Захисники встановили новий рекорд у категорії «Військова стійкість та оборона». Бійцям вдається безперервно утримувати район оборони села Мала Токмачка на Запоріжжі вже впродовж 1500 днів.
Це, як пишуть у дипломі, «один із найдовше утримуваних рубежів російсько-української війни в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню та бойового тиску армії РФ».
«Насправді національний рекорд – це лише констатація факту для історії. Справжня ж нагорода для наших титанів – кожен збережений метр української землі», – написали в бригаді.
