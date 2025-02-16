Бригада «Лють» воює на американській гарматі 1940-х років

Польова гаубиця часів Другої світової війни десятиліттями поспіль доводить свою ефективність на полі бою

«Лють» – об'єднана штурмова бригада Національної поліції України. Бійці воюють на Торецькому напрямку, на їхньому озброєнні є американська гаубиця M101 калібру 105 мм. Це польова гаубиця часів Другої світової війни, вона десятиліттями поспіль доводить свою ефективність на полі бою. Про це йдеться у сюжеті «Армія Tv».

Навідник гармати Джексон розповідає, що «пересів» на американську гаубицю М101 із радянської Д-30. Працюють бійці по скупченню російських окупантів – посадках, будівлях та інших укриттях піхотинців.

Чи не підводить настільки стара техніка через свій вік? Ні – якщо обслуговувати вчасно, кажуть захисники.

Раніше морпіхи показали, як воюють на шведському катері. Човен надзвичайно швидкий і маневрений – він може розвивати швидкість до 40 вузлів (74 км/год).

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