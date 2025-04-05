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Прикордонник зрадив Україну, але не зміг пояснити чому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прикордонник зрадив Україну, але не зміг пояснити чому
Українець Ігор Катаєв хоче, щоб його забрали до себе росіяни
фото: скріншот із відео

40-річний чоловік відбуває покарання, його засудили до 15 років позбавлення волі

Прикордонник Ігор Катаєв зрадив Батьківщину. Він передавав дані ворогу – інформував про розташування об’єктів, особовий склад. Розповідав, як охороняється кордон. Нині 40-річний чоловік відбуває за це покарання, його засудили до 15 років позбавлення волі. Як інформує «Главком», про це Ігор Катаєв розповів у інтерв’ю Володимиру Золкіну.

Чоловік народився та жив у Луганській області, в Біловодську. У Державну прикордонну службу потрапив 2020 року. Був старшим сержантом, начальником відділу моніторингу обстановки. Ігор Катаєв зізнався – ідеологічно підтримував і підтримує Росію. На запитання, чому в такому випадку не виїхав до країни своєї мрії, а залишився в Україні та ще й став прикордонником, він не відповів.

«Так вийшло, не можу вам пояснити», – заявив зрадник.  

Мати, батько та сестра Ігоря Катаєва живуть на окупованій території. Він же підписав папери, необхідні для обміну. Тепер чекає, аби росіяни його забрали.

Раніше агентка ФСБ, яка діяла у Запоріжжі під псевдонімом 007, отримала 15 років позбавлення волі. Суд визнав зловмисницю винною у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. 

Нагадаємо, у Києві затримано агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще одного агента РФ у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала російська воєнна розвідка. 

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Теги: кордон зрадники росіяни

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