У ЗСУ дефіцит боєприпасів. Аналітики дали невтішний прогноз

Україна бореться з браком артилерійських снарядів

Нестача боєприпасів може змусити українських захисників приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Учора, 9 лютого, видання Financial Times повідомило, що Україна бореться з браком артилерії, адже допомога від США та очікуваний один мільйон артилерійських снарядів від Європи затримуються.

Неназваний військовий чиновник США сказав журналістам, що затримка допомоги США може створити «повітряну бульбашку або розрив у шлангу західної допомоги Україні та залишити її без західної допомоги на невизначений період часу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами чиновника, Пентагон особливо стурбований здатністю України підтримувати свої системи ППО та постачання боєприпасів, а високопоставлений європейський дипломат попередив, що ЗСУ буде важко навіть утримувати свої нинішні позиції без західної техніки.

«Згортання західної допомоги Україні, ймовірно, призведе до остаточного падіння здатності України захищати себе та стримувати російську армію та може дозволити російським військам просунутися аж до західної України, ближче до кордонів держав-членів НАТО», – припускають аналітики.

Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила в коментарі Bloomberg 8 лютого, що Україна зіштовхнулася з критичною нестачею військової техніки, а саме ракет і перехоплювачів.

При цьому українські військові офіційні особи нещодавно пояснили, що Україна обмежує засоби ППО та боєприпаси, намагаючись адаптуватися та відповідати на широкомасштабні російські безпілотники та ракетні удари.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Європейський Союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця поточного року.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі.

Раніше Європейський союз поінформував, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

Перед цим міністр оборони Рустем Умєров написав листа ЄС через нестачу боєприпасів.