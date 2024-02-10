The Washington Post назвала найгострішу проблему в ЗСУ

Узимку підрозділи піхоти повинні змінюватися приблизно кожні три дні, але на практиці це відбувається рідше

Українське військо потерпає від дефіциту солдатів

У Збройних силах України критично бракує піхоти, що призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій. Майже десяток українських солдатів і командирів розповіли The Washington Post про найгострішу проблему на фронті.

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Як зазначив командир одного з батальйонів механізованої бригади, що воює на сході України, його підрозділ нині налічує менше 40 піхотинців, у той час як повністю укомплектований батальйон мав би налічувати понад 200 бійців.

Повідомлення про гостру нестачу військових з'явилися після того, як у четвер 8 лютого президент Володимир Зеленський замінив головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного, і призначив на його місце 58-річного командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського.

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За словами двох обізнаних співрозмовників, Залужний сказав Зеленському, що Україна потребує майже 500 000 нових військових. На це президент відповів, що хоче отримати від військового керівництва України більше обґрунтувань, чому потрібно стільки призовників, а також висловив занепокоєння тим, де взяти гроші на цей процес.

У коментарі виданню командир батальйону Олександр сказав, що роти в його підрозділі в середньому укомплектовані всього на 35%. Другий командир батальйону з штурмової бригади стверджує, що це типова ситуація для підрозділів, які виконують бойові завдання.

Олександр також розповів, що до його батальйону за останні п'ять місяців прибуло п'ять нових солдатів, не враховуючи тих, хто повернувся після поранень. Він та інші командири кажуть, що новобранці зазвичай погано підготовлені, через що виникає дилема: чи відправляти їх негайно на поле бою, адже підкріплення вкрай необхідне саме зараз.

Український парламент перебуває в процесі перегляду законопроєкту про мобілізацію, який знизить мінімальний призовний вік із 27 до 25 років. Але і депутати, які працюють над законопроєктом, і солдати визнають, що Київ погано пояснив громадськості, чому необхідно відправляти більше людей на фронт.

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У серпні Зеленський звільнив керівників усіх обласних військових адміністрацій України, посилаючись на побоювання щодо корупції. Але через те, що деякі з цих посад залишилися вакантними, мобілізація зупинилася. Командири на місцях підтвердили, що з осені до них прибуло мало нових людей.

«У нас пряма проблема з особовим складом. Тому що це війна, і саме піхота в обороні гине», –сказав заступник командира піхотного батальйону Микита.

Як пише видання, взимку, за складних погодних умов, підрозділи піхоти повинні змінюватися приблизно через три дні. Але через нестачу особового складу підрозділи розгортаються довше. Або ж особовий склад, призначений для тилу, змушений нести службу на передовій, попри погану підготовку.

41-річний Сергій, командир взводу, який воює в Авдіївці, розповів, що його та його людей рідко змінюють після трьох днів. Частіше проходить п'ять днів, а то й десять.

Крім того, ще однією проблемою є нестача боєприпасів та зброї. Командир, чий підрозділ нещодавно був передислокований на нову ділянку фронту на сході України, стверджує, що отримав лише 10 снарядів на дві гаубиці.

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Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків ISW, нестача боєприпасів може змусити українських захисників приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту.

Як відомо, триває 717-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень.