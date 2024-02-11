Україні загрожує дефіцит ракет для ППО. Аналітики дали невтішний прогноз

Українська влада попередила, що Україна стикається з «критичною нестачею» ракет для ППО

Без зовнішньої допомоги українські запаси ракет протиповітряної оборони можуть закінчитися в березні 2024 року

Проблеми з військовою допомогою можуть вже в березні викликати дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що затримки з фінансуванням і поставками зброї країнами Заходу можуть привести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це дозволить російським військам більш агресивно атакувати українські війська або навіть прифронтові міста.

Видання The New York Times у статті 9 лютого повідомило, що, за оцінками американських чиновників, без поповнення західною допомогою українські запаси ракет протиповітряної оборони закінчаться в березні 2024 року.

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Українські чиновники нещодавно попередили, що Україна стикається з «критичною нестачею» ракет протиповітряної оборони, оскільки затримки із західною допомогою продовжують змушувати Україну накопичувати матеріальні засоби.

«Російські війська регулярно тиснуть на українську систему протиповітряної оборони, завдаючи ударів російськими ракетами і безпілотниками, в поєднанні з іранським та північнокорейським озброєнням. Таким чином РФ намагається змусити українські війська витрачати ракети протиповітряної оборони, а також передислоковувати системи ППО подалі від лінії фронту», – йдеться у звіті.

Зазначається, що в січні 2024 року російська авіація активізувала операції з підтримки російських наступальних операцій на сході України, особливо поблизу Авдіївки. Це свідчить про те, що обмежені запаси українських зенітних ракет можуть давати російській авіації більше можливостей для нападу.

Нагадаємо, нестача боєприпасів може змусити українських захисників ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту.

Нагадаємо, Європейський Союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця поточного року.