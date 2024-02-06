Загинуло двомісячне немовля: нові деталі удару РФ по Харківщині (фото)

Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300 по Харківській області

Унаслідок удару росіян у ніч на 6 лютого по Золочеву Богодухівського району в Харківської області загинув двомісячний хлопчик. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи», – йдеться у повідомленні.

Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), два адмінприміщення, щонайменше п’ять цивільних авто.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5 фото На весь екран









«Черговий терор проти цивільних. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини. Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300», – згодом уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району в Харківській області. Перед цим у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрозу обстрілу С-300.

Триває 713-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.