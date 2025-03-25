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Сили Оборони України відкинули росіян на Донеччині

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Сили Оборони України відкинули росіян на Донеччині
ЗСУ відкинули противника біля Андріївки
скриншот: deepstatemap.live

Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині

Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки, що на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Так, можна порівняти, як змінилися ситуація за 24 та 25 березня.

Сили Оборони України відкинули росіян на Донеччині фото 1
скриншот: deepstatemap.live
Сили Оборони України відкинули росіян на Донеччині фото 2
скриншот: deepstatemap.live

Водночас ворог просунувся біля Мілового, П'ятихатокта Малих Щербаків. Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині.

Нагадаємо, російські військові просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області. 

До слова, повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження силросійської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку у місті Торецьк Донецької області. Це сталося 21 березня. 

Теги: ворог фронт війна

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