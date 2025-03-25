Сили Оборони України відкинули росіян на Донеччині

Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині

Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки, що на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Так, можна порівняти, як змінилися ситуація за 24 та 25 березня.

Водночас ворог просунувся біля Мілового, П'ятихатокта Малих Щербаків. Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині.

Нагадаємо, російські військові просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області.

До слова, повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження силросійської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку у місті Торецьк Донецької області. Це сталося 21 березня.