Ситуація на південному фронті загострилася, ЗСУ назвали причини

Ворог починає загострювати обстановку, збільшувати кількість штурмових дій, обстрілів, ударів ракетами та дронами

Російська окупаційна армія активізувала свої дії на південному фронті, збільшивши кількість ударів та штурмів українських позицій в Херсонській та Запорізькій областях. Як інформує «Главком», про це повідомив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин в коментарі телеканалу «Ми Україна».

За словами Волошина, ворог починає загострювати обстановку, збільшувати кількість штурмових дій, обстрілів, ударів ракетами та дронами.

«Ситуація починає ставати дедалі загрозливішою. Щодня на декілька десятків ударів та штурмів стає більше. На Херсонському напрямку ворог починає активізовуватися. Ситуація загострюється і на Запоріжжі, зокрема на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках», – повідомив він.

Владислав Волошин вважає, причини активізації російських окупантів полягають в тому, що російське військово-політичне керівництво не раз заявляло, що південні регіони України повинні бути під російським контролем, зокрема Запорізька і Херсонська область є пріоритетними цілями для загарбника.

Іншим фактором речник ЗСУ назвав зміну погодних умов – під час потепління ворогу простіше атакувати. Окрім того, окупанти поспішають із штурмовими діями, щоб встигнути до появи «зеленки» – весняної зелені у лісосмугах.

«Незабаром почне мінятися палітра поля бойових дій, буде інша видимість, тому ворог хоче отримати перевагу до цього часу», – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що російська армія станом на 15 березня повернула під контроль районний центр Курської області РФ – місто Суджу.

Нагадаємо, російські війська на півночі Сумщини, окрім диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), почали використовувати малі піхотні підрозділи.

Як повідомлялося, у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам. Окупанти намагаються пробратися у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли.

Також у Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з восьми населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Сумської області. Йдеться про евакуацію 543 людей.