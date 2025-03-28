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На фронті зафіксовано найвищу кількість російських атак за 2025 рік – DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На фронті зафіксовано найвищу кількість російських атак за 2025 рік – DeepState
Ворог традиційно активно наступає на Куп'янському, Лиманському, Торецькому, Времіївському та Курському відтинках фронту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аналітики повідомили, на якому напрямку фронту найважча ситуація

Останні три дні кількість штурмових дій РФ перевищує 200 разів на добу. Це найвища триденна інтенсивність у році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Заначається, що ворог традиційно активно наступає на Куп'янському, Лиманському, Торецькому, Времіївському та Курському напрямках фронту.

«Найважчою ситуація залишається на Покровську, де інтенсивність атак ворога наближається до рівня другої половини січня цього року. Тоді за період з 16 по 31 січня було втрачено приблизно в сім разів більше територій, ніж взагалі за весь березень на цьому напрямку», – наголосили аналітики.

До слова, Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки, що на Донеччині. Водночас ворог просунувся біля Мілового, П'ятихатокта Малих Щербаків. Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині.

Також повідомлялося, що російські військові просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області. 

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Теги: війна росіяни фронт

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