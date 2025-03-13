Пакистанські військові звільнили сотні пасажирів із захопленого бойовиками потягу

Всіх нападників ліквідувати не вдалося

У Пакистані звільнено понад 300 пасажирів потягу, який захопили 11 березня члени угруповання «Армія звільнення Белуджістана». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

За інформацією військових, під час операції 33 бойовики були ліквідовані. Проте ще до її початку члени угруповання «Армія звільнення Белуджістана» вбили 25 заручників, у тому числі чотирьох військовослужбовців, і забрали пасажирів з собою, коли залишали потяг, – точна кількість таких пасажирів наразі невідома.

Загалом на момент атаки у потязі перебували близько 440 людей.

Раніше, 11 березня, бойовики угруповання «Армія звільнення Белуджістана», що веде війну за незалежність проти Пакистану, влаштували вибухи на залізничній колії у віддаленому районі провінції Белуджистан, а потім обстріляли і змусили зупинитися який прямував із столиці провінції Кветти до Пешавару на півночі країни.

Також «Главком» повідомляв, що у листопаді минулого року у гірському містечку Парачінар люди вийшли на протест після терористичного нападу на колону автобусів з мусульманами-шиїтами.

Раніше стало відомо, що у листопаді 2024-го внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули понад два десятки людей.