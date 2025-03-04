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Комбриг Третьої штурмової Білецький про весняно-літню кампанію: У росіян, мʼяко кажучи, не все добре

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Комбриг Третьої штурмової Білецький про весняно-літню кампанію: У росіян, мʼяко кажучи, не все добре
Андрій Білецький
фото з відкритих джерел

«У росіян, мʼяко кажучи, не все добре»

Весняно-літня військова кампанія може бути стати найбільш непередбачуваною за всі роки повномасштабної війни Росії проти України. Про це в інтервʼю «Радіо НВ» заявив Андрій Білецький, командир Третьої штурмової бригади.

«Це те, що у боксі називають чемпіонським раундом. Обидві армії знаходяться, м'яко кажучи, не у найкращій формі. Я бачу деякі ознаки кінця спроможності російської армії. Це жодним чином не говорить, що у нас у Збройних Силах ситуація хороша. Ні, негарна ситуація. Але російська армія залишилася майже без техніки, без артилерії, в якій деградоване до жахливого рівня тактичне управління», – сказав Андрій Білецький.

Дані розвідок, зокрема західних країн, свідчать про певне «просідання» кількості особового складу окупаційної армії: останні місяці зменшується кількість контрактників, яка упродовж 2024 року трималась на рівні близько 30 тисяч нових контрактів на місяць.

Тому, на думку Білецького, весняна-літня кампанія може принести багато несподіванок і не пройде виключно по «російських лекалах».

«У росіян, мʼяко кажучи, не все добре. Це два боксери, які відпрацювали 8-9 раундів і вже не перебувають у найкращій формі. Певною мірою зараз це більше питання характеру, ніж підготовки – кому цей чемпіонський пояс більше потрібен», – вважає Андрій Білецький.

Виходячи з цього він закликав облишити обговорення теми переговорів, зосередившись на підвищенні бойової підготовки особового складу, якості управління і застосування військ та їхньому забезпеченні.

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Теги: Україна Андрій Білецький армія фронт

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Комбриг Третьої штурмової Білецький про весняно-літню кампанію: У росіян, мʼяко кажучи, не все добре
Комбриг Третьої штурмової Білецький про весняно-літню кампанію: У росіян, мʼяко кажучи, не все добре
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