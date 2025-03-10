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Ефективність українських дронів на полі бою значно зросла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ефективність українських дронів на полі бою значно зросла
За словами головкома, армія РФ також нарощує напрацювання в галузі дронів
фото: Telegram/Олександр Сирський

Найбільш ефективними є FPV-дрони та бомбери мультироторного типу

У лютому кількість уражених і знищених цілей зросла на 22% у порівнянні з січнем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Сирський заслухав звіти командувача Сил безпілотних систем щодо розвитку спроможностей, результатів бойової роботи підрозділів безпілотних систем, а також щодо реалізації завдань із формування та масштабування частин безпілотних систем.

Як зазначив головком, найбільш ефективними засобами залишаються FPV-дрони та бомбери мультироторного типу.

«Водночас, і ворог не стоїть на місці. Російська армія переймає наш досвід та нарощує власні напрацювання в галузі дронів. Заслухав чергову доповідь розвідки щодо формування військ безпілотних систем у збройних силах Росії, де сформовано управління начальника військ БпС, створено підрозділи БпАК швидкого реагування, розвивається напрямок дронів з управлінням на оптоволокні», – розповів він.

Окрему увагу командувач приділив необхідності впровадження єдиного стандарту роботи безпілотних систем у ЗСУ для ефективнішої координації підрозділів. 

Нагадаємо, Міністерство оборони у 2025 році хоче закупити приблизно 4,5 млн FPV-дронів вітчизняного виробництва.

Як повідомлялося, міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва. Як повідомляють у оборонному відомстві, дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

До слова, європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Зазначається, що це вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України, після постачання 4 тис. одиниць раніше.

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Теги: дрон безпілотник армія ЗСУ Олександр Сирський

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