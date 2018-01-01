Більше чотирьох тисяч людей захворіли на кір в Україні

Внаслідок ускладнень хвороби через кір померли п’ятеро людей

З початку 2018 року в Україні на кір захворіли вже 4298 людей, з них 2875 - діти. Про це повідомляє МОЗ. Як повідомляється, захворюваність на кір у країні знизилася на 14% вперше з початку спалаху захворюваності у 2017 році. У міністерстві відзначили, що «ситуація із захворюваністю на кір поки що залишається напруженною». Найбільшу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок ускладнень хвороби через кір померли п’ятеро людей

З початку 2018 року в Україні на кір захворіли вже 4298 людей, з них 2875 - діти. Про це повідомляє МОЗ.

Як повідомляється, захворюваність на кір у країні знизилася на 14% вперше з початку спалаху захворюваності у 2017 році. У міністерстві відзначили, що «ситуація із захворюваністю на кір поки що залишається напруженною».

Найбільшу кількість захворілих зареєстровано в Івано-Франківській області (965), Одеській (781), Закарпатській (681), Чернівецькій (509), Львівській (269) областях, найменше - у Чернігівській (1), Сумській (2), Луганській і Харківській (по 3), Рівненській (4) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в обласній дитячій лікарні міста Мукачево від кору померла дівчинка з села Лази Тячівського району.

Також повідомлялося, що в Україну наприкінці лютого має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК).