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    Події в Україні

    Більше чотирьох тисяч людей захворіли на кір в Україні

    Внаслідок ускладнень хвороби через кір померли п’ятеро людей
    З початку 2018 року в Україні на кір захворіли вже 4298 людей, з них 2875 - діти. Про це повідомляє МОЗ. Як повідомляється, захворюваність на кір у країні знизилася на 14% вперше з початку спалаху захворюваності у 2017 році. У міністерстві відзначили, що «ситуація із захворюваністю на кір поки що залишається напруженною». Найбільшу
    • Сьогодні, 17:59
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    Внаслідок ускладнень хвороби через кір померли п’ятеро людей

    З початку 2018 року в Україні на кір захворіли вже 4298 людей, з них 2875 - діти. Про це повідомляє МОЗ.

    Як повідомляється, захворюваність на кір у країні знизилася на 14% вперше з початку спалаху захворюваності у 2017 році. У міністерстві відзначили, що «ситуація із захворюваністю на кір поки що залишається напруженною».

    Найбільшу кількість захворілих зареєстровано в Івано-Франківській області (965), Одеській (781), Закарпатській (681), Чернівецькій (509), Львівській (269) областях, найменше - у Чернігівській (1), Сумській (2), Луганській і Харківській (по 3), Рівненській (4) областях.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в обласній дитячій лікарні міста Мукачево від кору померла дівчинка з села Лази Тячівського району. 

    Також повідомлялося, що в Україну наприкінці лютого має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК).

    Міністерство охорони здоров'я діти смерть хвороби
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