Бійня у російській школі: одна із постраждалих школярок впала у кому

Нападник знаходиться у важкому стані, але вже прийшов до тями

Міністр охорони здоров'я Республіки Бурятія (Росія) Дамбініма Самбуєв розповів про стан семи постраждалих під час нападу в одній зі шкіл Улан-Уде. За його словами, одна зі школярок впала в кому і підключена до апарату штучної вентиляції легень. Коли дівчинку виведуть з цього стану, їй будуть потрібні косметичні операції. Нападник, який також



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Школа, де стався напад

Нападник знаходиться у важкому стані, але вже прийшов до тями

Міністр охорони здоров'я Республіки Бурятія (Росія) Дамбініма Самбуєв розповів про стан семи постраждалих під час нападу в одній зі шкіл Улан-Уде.

За його словами, одна зі школярок впала в кому і підключена до апарату штучної вентиляції легень. Коли дівчинку виведуть з цього стану, їй будуть потрібні косметичні операції.

Нападник, який також опинився серед поранених, знаходиться у важкому стані, але прийшов до тями. Ще мінімум 10 днів він буде перебувати в лікарні, в його стані спостерігається позитивна динаміка.

Ще одній постраждалій школярці проведуть мікрохірургічних операцію на кисті, а деяким іншим потрібні пластичні операції, які будуть проводитися за рахунок бюджету.

Глава республіканського МОЗ підкреслив при цьому, що, в цілому, стан решти постраждалих поліпшується. Проте, реабілітація їм знадобиться тривала, вирішується питання про транспортування постраждалих до Москви або Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, під Улан-Уде стався напад на школу №5 у військовому містечку Сосновий бір. Учень 9-го класу з сокирою напав на семикласників і вчительку, а потім підпалив клас.

Інцидент стався близько 9 ранку за місцевим часом. Згідно з даними прокуратури, підліток зайшов у клас, підпалив ганчірку і кинув її у вчителя, після чого почав розмахувати сокирою. При собі він також мав ножа.

Джерело: Росбалт