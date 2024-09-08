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Росіяни окупували ще одне село на Донеччині: мапа DeepState

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни окупували ще одне село на Донеччині: мапа DeepState
Російські загарбники просунулися у Красногорівці
фото: Reuters

Тривають бої північніше Гірника

Російські окупанти захопили село Невельське Покровського району Донецької області. Про це повідомив моніторинговий портал DeepState. 

За даними аналітиків, окупанти також просунулися у Красногорівці. Тривають бої північніше Гірника.

Росіяни окупували Невельське
Росіяни окупували Невельське
мапа: DeepState

Між тим, український військовий журналіст Богдан Мирошников зауважує, що площа села Невельське не сягає й квадратного кілометра: «Яким би не був міцним укріпрайон,  з такою початковою площею оборони дуже довго не вистоїш. Невельське і без того трималося дуже довго. Я дуже радий, що будо прийнято єдине вірне рішення – відійти».

На його думку, окупанти скоро остаточно забезпечать тут свої фланги. При цьому ще більш загрозливими стануть кліщі, що їх формують росіяни на межі покровського та курахівського напрямків. Їхній тиск у південній частинні засвідчує й доброволець 24-ої ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов. За його словами, нині між Лисівкою та Желанним Першим ситуація вкрай погана: «Частина наших хлопців потрапили в оточення. Сподіваюсь, їх якось витягнуть, бо багато з них поранені».

Нагадаємо, що, за повідоменням Forbes, на Покровському напрямку наступ російських окупантів призупинився після того, як у бій вступили кілька резервних бригад Сил оборони України, які проводять контратаки, а в деяких місцях відкидають загарбників. Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та західних ЗМІ, які казали про стабілізацію фронту на Покровському напрямку. Він зазначив, що не хоче завчасно робити таких заяв.

До слова, вчора військові 2-го механізованого батальйону 53-ї бригади вивісили прапор 53-ї бригади на великий елеватор у селищі Нью-Йорк на Донеччині.

Як повідомлялося, військові 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» повернули під свій контроль частину селища Нью-Йорк на Донецькому напрямку й деблокували з оточення українських військових.

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Теги: фронт село Донеччина війна

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