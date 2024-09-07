Зеленський після повідомлень про стабілізацію фронту на Покровському напрямку зробив заяву

Зеленський зауважив, що не хоче поки коментувати ситуацію під Покровськом

За словами Зеленського, ситуація на Покровському напрямку «в будь-якому разі непроста»

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та західних ЗМІ, які казали про стабілізацію фронту на Покровському напрямку. Він зазначив, що не хоче завчасно робити таких заяв. Про це президент сказав в інтерв’ю українським журналістам під час свого візиту до Італії, яке транслювали в етері телемаратону.

За словами Зеленського, ситуація на Покровському напрямку «в будь-якому разі непроста», хоча за 3-4 дні до його виїзду в Італію вона покращилася.

«Я не хочу говорити завчасно. Якщо можна трішки потерпіти, коли там повністю все стабілізується, тоді будемо розмовляти про це», – сказав президент.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, але цей факт змусив Сили оборони стати розумнішими і ефективнішими у веденні війни, зокрема, використовуючи безпілотники та високотехнологічну зброю.

Нагадаємо, якщо на російсько-українському фронті нічого не зміниться і росіянам вдасться взяти Покровськ, то далі вони підуть на Слов'янськ і Краматорськ.