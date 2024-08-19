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«Це просто треш». Нардеп розповів, як місцева влада пояснювала будівництво стадіону в розпал війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Це просто треш». Нардеп розповів, як місцева влада пояснювала будівництво стадіону в розпал війни
3D проєкт стадіону у Ківерцях
фото з відкритих джерел

Нардеп Аліксійчук: Будівництво стадіону у Ківерцях представники місцевої ради виправдовували тим, що військові там будуть проходити реабілітацію

Народного депутата від «Слуги народу» Олександра Аліксійчука, який працював у складі Тимчасової слідчої комісії, що розслідувала порушення при публічних закупівлях під час дії воєнного стану, найбільше вразило будівництво стадіону у Ківерцях. Про це нардеп заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Однозначно будівництво стадіону у Ківерцях – це просто треш. 2022 рік, початок війни, з усіх боків загроза – і для тієї ж Волинської області зі сторони Білорусі. І в цей момент забажали побудувати стадіон майже за 150 млн грн, в той час як люди скидаються на бронежилети, каски, автомобілі, «мавіки»… Просто з неба на місцевий бюджет впав військовий ПДФО і це, до речі, стало однією з причин того, що був прийнятий закон щодо його зарахування на рівень державного бюджету», – розповів Аліксійчук.

За словами народного депутата, місцева влада посилалася на те, що «не може ж вона просто так тримати ці гроші на рахунках, бо держава потім забере». Очевидно, наголошує нардеп, якщо держава забирає, значить, у неї є потреби у вигляді війська в понад мільйон осіб.

«А хтось в цей час 150 млн. хоче закатати в асфальт і траву? До речі, ця сума складає майже річний бюджет Ківерців», – каже Аліксійчук.

За словами члена Тимчасової слідчої комісії, коли представники місцевої ради Ківерців були на засіданні, то виправдовувалися тим, що військові на цьому стадіоні теж будуть проходити реабілітацію. «Але вибачте, є реабілітаційні центри, які потрібно забезпечити відповідним обладнанням, треба навчити достатню кількість реабілітологів, яких не вистачає. Але от такий у цих людей масштаб мислення», – зауважує нардеп.

Народний депутат повідомив, що загалом Тимчасова слідча комісія опрацювала понад 100 закупівель із 52 замовниками, 12 з яких були запрошені на засідання ТСК.

«Матеріали, які ми зібрали, передані правоохоронним органам, зокрема, в Офіс генпрокурора і, як нам доповідали, вже порушені кримінальні провадження щодо ймовірних зловживань. А результати вже будемо бачити постфактум. У мене нема конкретної інформації щодо розслідувань, можливо, у деяких випадках це є таємницею слідства», – пояснив член Тимчасової слідчої комісії.

Народний депутат зазначив, що наразі є ініціатива Кабінету міністрів щодо повернення більшої частини закупівель до системи Prozorro, також є рішення Мінекономіки і Мінфіну щодо змін до електронної системи закупівель стосовно індикаторів ризиків, на чому наголошувала Тимчасова слідча комісія.

«Сподіваюся, все це буде доведено до логічного завершення. Своєю чергою ми маємо певні поради щодо змін до законодавства і постанов Кабміну на період воєнного стану. Наприклад, щодо зменшення підстав, за якими можна без публічних аукціонів заключати прямі контракти», – зазначив нардеп.

Аліксійчук повідомив, що після цієї історії зі стадіоном комісія зробила висновок, що потрібно зобов’язати замовників надавати обґрунтування доречності та нагальності таких закупівель в умовах війни. Окрім того, це обґрунтування має бути оприлюднене в електронній системі закупівель.

За словами нардепа, наприкінці 2023 року в системі нарешті з'явилося додаткове поле, в якому замовники можуть довести доцільність своїх закупівель. «Ми звертали увагу і на відсутність ефективної автоматичної системи ризик-індикаторів, і Мінекономіки за подачі ТСК передало розробникам Prozorro, щоб вони це врахували», – пояснює Аліксійчук.

Нардеп сподівається, що наразі йде розслідування цього кейсу, якщо кошти, виділені на будівництво стаділну встигнули освоїти. Аліксійчук зауважив, що є багато нюансів у закупівлях без конкурсів.

«Виявилося, що навіть якщо виникає кричуща ситуація, подібна до Ківерців, то відсутні підстави розірвати договір та припинити фінансування, хоча очевидно, що він укладений з порушенням. Тобто якщо вже пішли перші гроші авансу, надалі процес зупинити неможливо, – пояснив член ТСК.

Аліксійчук наголосив, що процес будівництва стадіону у Ківерцях зупинений, але нардеп переконаний, що зупинка подібних проєктів має робитися дуже просто, аби не доводилося шукати для цього якихось лазівок.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки оголосили підозри чотирьом службовцям Дніпровської міської ради. Їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів, що були виділені на фінансування програми тероборони на 2022-2026 роки. З

До слова, Сафʼянівська сільська рада в Ізмаїльському районі без використання електронної системи провела закупівлі з ремонту у двох дитячих садках. Обидва контракти дісталися «новонародженій» підприємиці Аміні Замфіровій, яка є студенткою третього курсу педуніверситету. 

Читайте також: «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні 
Теги: війна місцева влада будівництво військові держзакупівлі Україна влада

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