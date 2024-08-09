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Росія заблокувала месенджер Signal, яким користуються військові

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія заблокувала месенджер Signal, яким користуються військові
Російські користувачі раніше скаржилися на збої в роботі застосунку
фото з відкритих джерел

Доступ до месенджера Signal обмежений у зв'язку з нібито порушенням вимог російського законодавства

Роскомнагляд обмежив доступ до месенджера Signal на території Росії. Про це повідомили пресслужба відомства, пишуть російські ЗМІ.

«Доступ до месенджера Signal обмежений у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використанню месенджера з терористичною та екстремістською метою», – заявила пресслужба.

Зазначимо, що російські користувачі почали скаржитися на збої в роботі сервісу вдень 9 серпня. Месенджер перестав відкриватися без VPN або ввімкнення режиму обходу блокувань.

Signal вважається одним із найбезпечніших месенджерів. Сервіс використовує наскрізне шифрування для дзвінків, обміну повідомленнями та файлами, що дає змогу захистити їх від перехоплення оператором стільникового зв'язку і спецслужбами. Крім того, месенджер отримує і зберігає мінімум даних про користувачів порівняно з іншими сервісами.

Нагадаємо, російська влада обмежила роботу YouTube, понизивши швидкість доступу до сервісу до рівня, еквівалентного блокуванню.

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території Росії. Про це повідомило російське пропагандистське агентство tass.ru. Зазначалося, що відео високої якості не відтворюються у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. При цьому браузер Safari у мобільній версії перенаправляє користувача до YouTube.

У відповідь на запит російської служби «Голосу Америки» представник сервісу YouTube зазначив, що з їхнього боку все працює справно.

До слова, наприкінці липня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн попередила, що швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися на 70%. За її словами, це вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу.

Читайте також: Навіщо в Росії закривають YouTube? П'ять причин
Теги: росія Росспоживнагляд росіяни застосунок

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