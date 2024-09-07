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ЗСУ контратакують під Покровськом, ситуація різко змінилася – Forbes

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ контратакують під Покровськом, ситуація різко змінилася – Forbes
Росіяни повинні пройти через Селидове, де перебувають ЗСУ, щоб мати можливість вести прицільний вогонь по Покровську
фото: Генштаб

ЗСУ тримали в резерві чотири або п'ять бригад – кожна з яких налічувала до 2000 солдатів і сотні одиниць техніки

На Покровському напрямку наступ російських окупантів призупинився після того, як у бій вступили кілька резервних бригад Сил оборони України, які проводять контратаки, а в деяких місцях відкидають загарбників. Про це пише Forbes.

Попри те, що 2-а загальновійськова армія РФ перевершує українські сили на сході приблизно вчетверо, захоплення Покровська росіянами, яке колись здавалося неминучим, виглядає менш імовірним.

«ЗСУ тримали в резерві чотири або п'ять бригад – кожна з яких налічувала до 2000 солдатів і сотні одиниць техніки. Уже тепер ці резерви приєднуються до боїв уздовж останньої лінії окопів і укріплених містечок за п'ять-шість миль від Покровська і його життєво важливих шляхів постачання», – йдеться в матеріалі.

Видання пише, що зараз деякі з цих резервів приєднуються до бою вздовж останньої лінії окопів і укріплених містечок за п'ять-шість миль від Покровська та його життєво важливих шляхів постачання. «Відбувається саме те, що і передбачалося – українські збройні сили почали контратакувати», – повідомив один російський блогер. І це допомагає стабілізувати лінію фронту – принаймні поки що.

«На сьогодні бригада «Кара-Даг» Національної гвардії, 12 бригада «Азова» та 93 механізована бригада Збройних сил України – проводять невеликі контратаки, основним ефектом яких є сповільнення або незначне відкидання росіян», – зазначають журналісти.

Та додають, що запеклі дії бригади «Кара-Даг» у Селидовому можуть бути найвагомішими з останніх контратак. Уже кілька днів танки Т-64 бригади підривають і захоплюють російські танки та бойові машини, які намагаються проникнути до Селидового головною дорогою зі сходу на захід.

Журналісти пишуть, що росіяни повинні пройти через Селидове, щоб мати можливість вести прицільний вогонь по Покровську. Але тепер, коли свіжі та добре оснащені українські війська перебувають у Селидовому та наступають, захоплення Покровська росіянами, яке колись здавалося неминучим, виглядає дещо менш імовірним. 

Раніше повідомлялося, що ЗСУ триматимуть Селидове навіть під загрозою оточення.

Також у районі населеного пункту Глибоке противник привів передові підрозділи у підвищену бойову готовність, зосередив основну увагу на відстеженні та спробах ураження БпЛА Сил оборони України.

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Теги: ЗСУ армія війна Донеччина наступ росіяни

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