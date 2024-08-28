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Втрати ворога станом на 28 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 28 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 917-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 28 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 28 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 28 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 611190 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 8568 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16681 (+14) од,
  • артилерійських систем – 17522 (+27) од,
  • РСЗВ – 1174 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 938 (+1) од,
  • літаків – 368 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),
  • крилаті ракети ‒ 2553 (+6),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23654 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2950 (+6).
Втрати Росії у війні станом на 28 серпня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 28 серпня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 28 серпня
Активність флоту окупантів станом на 28 серпня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 917-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати

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