Втрати ворога станом на 28 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1090 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 28 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 28 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 28 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 611190 (+1090) осіб,
- танків ‒ 8568 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16681 (+14) од,
- артилерійських систем – 17522 (+27) од,
- РСЗВ – 1174 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 938 (+1) од,
- літаків – 368 (+1) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),
- крилаті ракети ‒ 2553 (+6),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23654 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 2950 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 28 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 917-й день повномасштабної війни в Україні.
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