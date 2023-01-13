Скандальна посол в Болгарії оригінальним способом обіцяє допомогти ЗСУ

Олеся Ілащук може написати автобіографічний роман

Новопризначена пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук роздумує над ідеєю щодо написання автобіографічного роману. Таке повідомлення Ілащук написала у своєму Телеграм-каналі.

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«Запропонували написати автобіографічний роман. Я поки що просто не маю на це часу, але обіцяю подумати над реалізацією. Можливо виберу формат повісті, для початку», – написала послиня.

Цікаво, що усі вилучені кошти Олеся Ілащук обіцяє відправити на допомогу ЗСУ або інші благодійні проєкти.

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Раніше повідомлялось, що після скандалу довкола призначення послом України в Болгарії Олесі Ілащук Офіс президента шукає їй заміну. Наразі триває пошук нової кандидатури.

Нагадаємо, президент Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

До слова, нова пані посол просить суспільство звернути увагу на певні параметри тих статей і новин, які нібито розповсюджує ворог – Ілащук вже знайшла винних у скандалі зі власним призначенням на посаду.