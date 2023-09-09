Стало відомо, як Борис Джонсон проводив час у Львові (фото)

Експрем’єр Великої Британії вшанував пам’ять загиблих захисників України та Героїв Небесної Сотні

Друг України Борис Джонсон отримав звання почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це повідомляє ZN.UA.

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Звання Doctor Honoris Causa – це найвище почесне звання університету.

Присвоюється громадським, державним і релігійним діячам, політикам та науковцям за значний внесок у розвиток науки, освіти, культури і духовності.

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Відповідне рішення Вчена рада ЛНУ ухвалила у жовтні 2022 року, відзначивши внесок Джонсона у допомогу Україні. Сьогодні ж політик відвідав церемонію і отримав звання особисто.

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Також Борис Джонсон вшанував пам’ять загиблих захисників України та Героїв Небесної Сотні. Відповідні фото опублікував мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, Джонсон прибув в Україну з неоголошеним візитом 8 вересня. Джонсон разом із Зеленським сьогодні взяли участь у 18-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії. Президент подякував експрем’єру за його підтримку України.

За даними ЗМІ, Джонсон вже відвідав обласний центр реабілітаційної медицини. Він оглянув лікарню, побував у приміщеннях, де проводять ремонтні роботи, аби центр мав змогу прийняти ще більше поранених бійців.

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Своєю чергою, наші військові дякували колишньому прем'єр-міністру Великобританії за потужну особисту підтримку та усього британського народу.

До слова, нещодавно Борис Джонсон похизувався ефектною вишиванкою від українського бренду.