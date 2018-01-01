Бойовики гатили з мінометів по позиціях сил АТО на Донбасі

Ніхто із українських військових не постраждав

Всього з початку доби, у зоні проведення АТО на Длнбасі було зафіксовано п’ять обстрілів сил АТО з боку бойовиків. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО на Донбасі у соцмережі Facebook. «Впродовж сьогоднішнього дня в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ. Зокрема,



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Ніхто із українських військових не постраждав

Всього з початку доби, у зоні проведення АТО на Длнбасі було зафіксовано п’ять обстрілів сил АТО з боку бойовиків. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО на Донбасі у соцмережі Facebook.

«Впродовж сьогоднішнього дня в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ. Зокрема, агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів», - йдется у повідомленні.

На луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях біля населеного пункту Луганське. З мінометів калібру 82-мм ворог обстрілював опорні пункти сил АТО в районі Троїцького. По захисниках Новоолександрівки загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети різних видів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби обстановка на лінії зіткнення суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях наших військових.