Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, загинув український боєць



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Один український військовослужбовець внаслідок обстрілів бойовиків 19 червня отримав поранення

Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 19 червня один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:

поблизу населеного пункту Новотроїцьке, з напрямку Докучаєвськ – з гранатометів різних систем;

в районі Лебединського, з напрямку населеного пункту Саханка – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Мар'їнка, з напрямку Луганське – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Новозванівки, з напрямку Калинове – з автоматичних гранатометів.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - заявили в штабі ООС.