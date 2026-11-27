Російські окупанти атакували Кременчук Полтавської області безпілотником. Унаслідок удару пошкоджено будівлі двох закладів освіти, травм зазнали двоє дітей віком 12 та 13 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

За словами очільника обласної військової адміністрації, пошкоджені внаслідок російської атаки заклади освіти розташовані в центральній частині міста.

«На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється», – зазначив Дяківнич.

Згодом начальник Полтавської ОВА повідомив про постраждалих унаслідок удару російського безпілотника. «За попередньою інформацією, травми отримали двоє дітей віком 12 та 13 років. Їм надається необхідна медична допомога», – уточнив він.

Нагадаємо, 27 листопада російські війська завдали удару по одному з підприємств у Ніжині Чернігівської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік і жінка, ще четверо дістали поранення. За попередньою інформацією, під завалами зруйнованого об’єкта могли залишатися люди.