Російські війська атакували одне з підприємств у Ніжині Чернігівської області, внаслідок чого загинули двоє людей і ще четверо дістали поранення, а Україна повернула дев’ятьох дітей із Росії та тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя й Криму. «Главком» зібрав головні події дня 27 листопада.

Росія атакувала підприємство в Ніжині

Російські війська завдали удару по одному з підприємств у Ніжині Чернігівської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще четверо дістали поранення та перебувають у лікарні.

За попередньою інформацією, під завалами зруйнованого об’єкта ще можуть перебувати люди. На місці працювали відповідні служби.

Україна повернула ще дев’ятьох дітей із Росії

Україна 27 листопада повернула ще дев’ятьох дітей із Росії та тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей і Криму. До гуманітарної операції долучилася перша леді США Меланія Трамп.

Разом із дітьми до України повернулася бабуся, яка супроводжувала онука, а також Анастасія – вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.

Генсек Ради Європи прибув до Києва

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 27 листопада прибув до Києва. Протягом двох днів він планує провести зустрічі з керівництвом України.

За його словами, справедливий і тривалий мир для України має ґрунтуватися на відповідальності, правах людини та верховенстві права.

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