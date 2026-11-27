Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів робочу зустріч із постійним представником ПРООН в Україні Ауке Лотсмою. Вони обговорили подальшу співпрацю та координацію міжнародної допомоги, щоб вона відповідала потребам українських громад.

«Маємо забезпечити ефективну взаємодію між органами влади, місцевим самоврядуванням і міжнародними партнерами, щоб допомога відповідала визначеним пріоритетам держави та реальним запитам громад», – написав Буданов у Facebook.

Буданов зазначив, що за дорученням президента України триває робота з міжнародними партнерами, щоб посилити підтримку держави й розширити можливості громад.

За його словами, досвід ПРООН допомагає громадам готувати спільні проєкти та залучати фінансування на пріоритетні ініціативи. Залучені ресурси, наголосив він, мають зміцнювати стійкість громад і сприяти їхньому відновленню та розвитку.

Раніше ПРООН оприлюднила портфель проєктів відновлення та розвитку громад. До нього ввійшли 50 ініціатив від 18 громад у дев’яти областях. Загальна потреба у фінансуванні становить близько 122,7 млн доларів.