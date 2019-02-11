Бойовики вкотре не пропустили патруль ОБСЄ на окуповану територію



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Спостерігач ОБСЄ на Донбасі

Озброєні найманці без пояснення причин відмовили членам патруля Місії в допуску на тимчасово окуповану територію

Російсько-окупаційні війська відмовили членам патруля СММ ОБСЄ в допуску на тимчасово окуповану територію та проїзду через блокпост в західному напрямку біля Заїченко для вивчення ситуації у районах біля Пікуз та Саханки.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил .

«Так, зранку 9 лютого патруль СММ ОБСЄ перетнув КПВВ «Гнутове» для моніторингу районів на тимчасово окупованій території України. Однак вже о 12.45 міжнародні спостерігачі повернулися назад. Вони повідомили, що озброєні найманці російсько-окупаційних військ вкотре, без пояснення причин, відмовили членам патруля Місії в допуску на тимчасово окуповану територію та проїзду через блокпост в західному напрямку біля Заїченко для вивчення обстановки в районах біля Пікуз та Саханки», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зафіксовані інші обмеження свободи пересування, заборона доступу та перешкоджання у виконанні мандату Місії.

На блокпостах поблизу Верхньошироківського (на північний схід від Маріуполя) та біля Горлівки (на північний схід від Донецька) озброєні окупанти відмовили патрулям Місії у проїзді, посилаючись на необхідність отримання попереднього дозволу від їхніх командирів.

Нагадаємо, 8 лютого бойовики не пропустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Новоазовська.