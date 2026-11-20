У ніч проти 20 листопада внаслідок російської атаки було знищено знімальний павільйон, у якому створювали фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман». Стрічка розповідає про українських митців доби Розстріляного відродження, яких переслідував і знищував радянський режим. Про втрату повідомив режисер фільму Тарас Томенко, пише «Главком».

За його словами, зруйнований павільйон був не просто знімальним майданчиком, а простором, де оживала історія українських митців.

Томенко наголосив, що російські окупанти намагаються знищити українську культуру, однак це не змусить українців відмовитися від творчості та роботи над власним кіно.

«Ми втратили павільйон, але не втратили можливості творити далі. Українське слово неможливо знищити», – зазначив режисер.

Він також запевнив, що команда не збирається зупиняти роботу і продовжить знімати кіно, попри російські атаки.

«Ми не зламаємося. Ми будемо знову знімати кіно. Слава Україні!» – наголосив Томенко.

Про фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Стрічка Тараса Томенка присвячена українським письменникам і митцям, які жили та працювали в харківському будинку «Слово» у 1920-1930-х роках. Багатьох із них радянська влада репресувала, ув'язнила або розстріляла. Цей період увійшов в історію як Розстріляне відродження.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці масованої російської атаки 20 листопада. За його словами, окупанти застосували особливу тактику: запускали кілька груп ракет із паузами у 20–30 хвилин, щоб ускладнити ліквідацію наслідків обстрілів. Унаслідок ударів загинули восьмеро людей, ще майже 30 дістали поранення.