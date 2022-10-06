Божевільні боягузи: Банкова відреагувала на обстріл Запоріжжя

Єрмак наголосив, що російське питання необхідно вирішити раз і назавжди

Єрмак: «Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми»

Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи ракетні удари по Запоріжжю.

«Запоріжжя. Ракетні удари по багатоповерхівках. Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми. Божевільні боягузи», – йдеться в повідомленні.

Єрмак наголосив, що російське питання необхідно вирішити раз і назавжди.

«Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція. Продовжуємо працювати. Тотальний розгром ворога і притягнення до відповідальності. Тільки так», – додав Єрмак.

Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

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Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.