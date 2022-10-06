Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Божевільні боягузи: Банкова відреагувала на обстріл Запоріжжя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Божевільні боягузи: Банкова відреагувала на обстріл Запоріжжя
Єрмак наголосив, що російське питання необхідно вирішити раз і назавжди
Олександр Старух/Telegram

Єрмак: «Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми»

Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи ракетні удари по Запоріжжю.

«Запоріжжя. Ракетні удари по багатоповерхівках. Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми. Божевільні боягузи», – йдеться в повідомленні.

Єрмак наголосив, що російське питання необхідно вирішити раз і назавжди.

«Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція. Продовжуємо працювати. Тотальний розгром ворога і притягнення до відповідальності. Тільки так», – додав Єрмак.

Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів.  Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

5 фото
На весь екран

Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.

Теги: росія Україна окупанти Запоріжжя війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над Україною летять дрони-камікадзе
Рашисти б'ють по Нікополю та Одещині, в регіонах чути вибухи
Сьогодні, 01:01
Ракети знищили цілі під'їзди будинків
Окупанти випустили по Запоріжжю сім ракет: фото жахливих руйнувань
Сьогодні, 06:52
Жителі Хмельниччини під час повітряної тривоги чули звуки вибухів
Окупанти вдарили ракетами по Хмельниччині
Сьогодні, 07:59

Події в Україні

Обстріл Запоріжжя: влада звернулась до громадян
Обстріл Запоріжжя: влада звернулась до громадян
Повітряні сили за ніч на півдні знищили дев'ять дронів-камікадзе
Повітряні сили за ніч на півдні знищили дев'ять дронів-камікадзе
Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі, трирічну дитину ушпиталено (фото, відео)
Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі, трирічну дитину ушпиталено (фото, відео)
Окупанти вночі завдали п'ять ударів по Дніпропетровщині: фото наслідків
Окупанти вночі завдали п'ять ударів по Дніпропетровщині: фото наслідків
Божевільні боягузи: Банкова відреагувала на обстріл Запоріжжя
Божевільні боягузи: Банкова відреагувала на обстріл Запоріжжя
Окупанти з білим прапором здалися в полон і віддали БМП (відео)
Окупанти з білим прапором здалися в полон і віддали БМП (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру
42K
Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)
26K
Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
20K
Крах Шойгу. Терорист Гіркін побачив підготовку до кадрових чисток
15K
«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду
14K
Пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували бунт (відео)

Новини

Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Сьогодні, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Вчора, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Вчора, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
4 жовтня, 14:50

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту