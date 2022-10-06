Божевільні боягузи: Банкова відреагувала на обстріл Запоріжжя
Єрмак: «Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми»
Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи ракетні удари по Запоріжжю.
«Запоріжжя. Ракетні удари по багатоповерхівках. Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми. Божевільні боягузи», – йдеться в повідомленні.
Єрмак наголосив, що російське питання необхідно вирішити раз і назавжди.
«Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція. Продовжуємо працювати. Тотальний розгром ворога і притягнення до відповідальності. Тільки так», – додав Єрмак.
Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.
Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.
Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.
Коментарі — 0