Британська розвідка назвала мету масованих ударів РФ по Україні

Основною метою атак є завдання широкомасштабної шкоди енергорозподільчій мережі України

З 10 жовтня Росія зберігає посилений темп нанесення дальніх ударів по об’єктах на всій території України. Вони були здійснені крилатими ракетами, ракетами протиповітряної оборони у ролі «земля-земля» та наданими Іраном Shahed-136. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Цілком імовірно, що основною метою цих атак є завдання широкомасштабної шкоди енергорозподільчій мережі України. Оскільки Росія зазнає невдач на полі бою з серпня, вона виявляє все більшу готовність завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових цілей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.