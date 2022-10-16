Розвідка Британії повідомила про серйозну проблему Росії щодо озброєння

Російська оборонна промисловість не здатна виробляти сучасні боєприпаси в тому темпі, в якому вони витрачаються

Британська розвідка прогнозує, що запаси Росії зменшуються, а це в майбутньому призведе до обмежених можливостей ураження конкретних цілей

У понеділок, 10 жовтня, Росія вдарила по Україні понад 80 ракетами. Оборонна промисловість країни-агресора не встигає за темпами використання боєприпасів. Її запаси зменшуються, і в майбутньому це призведе до обмежених можливостей ураження конкретних цілей. Такими висновками поділилася британська розвідка у свіжому звіті про війну в Україні.

«10 жовтня 2022 року Росія, ймовірно, випустила понад 80 крилатих ракет по території України. Президент Путін заявив, що ударів було завдано в помсту за напад на Керченський міст. Міністерство оборони України повідомило, що більшу частину снарядів було збито, але десятки потрапили в Київ та інші населені пункти, убивши мирних жителів і пошкодивши цивільну інфраструктуру», – повідомили в британській розвідці.

Далі у звіті сказано, що РФ не здатна компенсувати ту кількість ракет, яка витрачається для ударів по Україні.

«Російська оборонна промисловість, ймовірно, не здатна виробляти сучасні боєприпаси в тому темпі, в якому вони витрачаються. Ці атаки являють собою подальшу деградацію запасів ракет дальньої дії Росії, що, ймовірно, обмежить їх здатність вражати бажаний обсяг цілей в майбутньому», – підсумували експерти.

Нагадаємо, кілька днів тому США повідомляли, що від початку війни в Україні Росія втратила шість тисяч одиниць техніки й використовує боєприпаси в таких масштабах, які не зможе компенсувати.

Уряд країни зазначав, що здатність Росії створювати комплексну високоточну зброю вже постраждала від заходів експортного контролю, які обмежують доступ Росії до передових технологій. Санкції Заходу також призвели до дефіциту у РФ менш складних технологій – наприклад підшипників, що ускладнює виробництво і ремонт танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

Водночас Сполучені Штати Америки заявили, що можуть запровадити санкції проти людей, країн та компаній, які постачають боєприпаси Росії або підтримують її військово-промисловий комплекс.

Додамо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов раніше заявляв, що ракет радянського зразка, наприклад, зенітних С-300, у Росії «ще трохи є», але їх набагато менше, ніж було спочатку вторгнення.