Британська розвідка назвала гострі проблеми армії РФ

Російські військові академії скорочують курси навчання і переносять терміни випуску курсантів

Армія російських загарбників відчуває нестачу штурмової піхоти і молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок ув'язнених і дострокового випуску курсантів з військових училищ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як наголошується у зведенні, пов'язана з Кремлем російська приватна військова компанія «Вагнера» проводить кампанію з вербування російських ув'язнених для служби в Україні як мінімум з липня. Ув'язненим пропонується пом'якшення вироку, а також грошове заохочення.

Нещодавно опубліковане відео показує, як власник «Вагнера» Євген Пригожин звертається до ув'язнених з пропозицією про вербування. У ролику Пригожин підкреслює, що шукає тільки «бійців для штурмових частин».

За даними британської розвідки, російські військові академії скорочують курси навчання і переносять терміни випуску курсантів. Майже напевно вони будуть бути перекинуті для підтримки Української операції.

«Вплив кадрової проблеми Росії стає все більш серйозним. Прискорення навчання курсантів і потреба «Вагнера» в штурмових загонах передбачає, що дві з найбільш гострих нестач кризи укомплектування збройних сил пов'язані з бойовою піхотою і молодшими командирами», – відзначили в міноборони Британії.

Нагадаємо, бізнесмен Євген Пригожин, який вважається власником ПВК Вагнера, прокоментував вербування ув'язнених для участі у війні в Україні. Пригожин порадив ув'язненим, які не хочуть йти на війну з Україною, відправити на фронт своїх дітей.