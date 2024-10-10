З ким із світових лідерів Володимир Зеленський зустрінеться 11 жовтня

Макрон, Шольц, а тепер ще Стармер і Рютте – графік зустрічей Зеленського у четвер розширився

У четвер, 12 жовтня, графік зустрічей президента України Володимира Зеленського розширився: до вже запланованих переговорів із Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом приєднаються лідер Лейбористської партії Великої Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Ці зустрічі заплановані на тлі актуальних геополітичних викликів, зокрема війни в Україні та ситуації на Близькому Сході​. Про це повідомляє Politico.

За словами президента, він проведе переговори з кожним із чотирьох лідерів, а потім, як і планувалося, представить План перемоги всім партнерам під час зустрічі у форматі «Рамштайн».

Офіційний речник Стармера у середу заявив, що прем’єр-міністр «знову підтвердить залізну підтримку України Великою Британією перед обличчям триваючої російської агресії».

До зустрічі Стармера і Зеленського у Лондоні долучиться також новий генсек НАТО Марк Рютте.

На відміну від США, обидві основні партії у Великій Британії підкреслили свою підтримку боротьбі України з агресією Росії, хоча нещодавня поїздка Стармера до Вашингтона не принесла жодного прориву щодо використання ракет великої дальності Storm Shadow.

У жовтні 2024 року планувалася важлива зустріч у форматі Рамштайн, присвячена військовій підтримці України. Спочатку вона була запланована на 12 жовтня в Німеччині, де очікувалося, що президент США Джо Байден головуватиме на зустрічі з лідерами більш ніж 50 країн. Однак нещодавно було оголошено про перенесення цієї події через скасування візиту Байдена до Німеччини через загрозу урагану Мілтон, що насувається на узбережжя Флориди.

У рамках зустрічі передбачалося обговорити подальшу військову підтримку України, зокрема постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів, що є критично важливим для продовження боротьби України з агресією Росії. Проте нову дату проведення зустрічі ще не оголошено, а американські чиновники повідомили, що наразі розглядають можливість проведення зустрічі під час засідання міністрів оборони НАТО, яке заплановано на 17-18 жовтня в Брюсселі​.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю вранці.

До слова, Зеленський заявив, що коли Україна зрозуміє всі позиції партнерів та усі реальні можливості, які можуть посилити план перемоги – стратегія подальших дій стане публічною.

Раніше президент України Володимир зеленський заявив, що ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році.