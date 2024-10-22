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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Найкращий переговорник, якого ми можемо відправити в РФ

glavcom.ua
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Цими вихідними дрони СБУ, ССО та ГУР принесли нові «санкції»
ілюстративне фото

«Удари Служби Безпеки по російським складам позбавляють ворога ресурсів для ведення війни»

«Подвійні санкції» явище для російських підприємств нове, можна сказати ще недостатньо вивчене. Втім, багато ще попереду і все більше підприємств з РФ одночасно перебувають під санкціями Заходу і «дроновими санкціями» від СБУ. Завод імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області під санкції США і країн ЄС потрапив уже давно. Цими вихідними дрони СБУ, ССО та ГУР принесли нові «санкції».

Відстань до заводу від українського кордону – 900 кілометрів. При цьому завод один з ключових для російського ВПК.

Тут виробляють вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Все це вибухало гучно і довго, про що свідчить ряд відео місцевих жителів у соцмережах.

Чому такі дронові санкції вкрай важливі? Назву топ-5 ключових причин:

  1. Удари Служби Безпеки по російським складам позбавляють ворога ресурсів для ведення війни. Склади вибухали весь минулий місяць у різних частинах РФ;
  2. Після масованих атак дронів по складах і заводах, росіяни вже відчувають нестачу снарядів на фронті. Паритету у снарядах ще немає, але ситуація краща ніж була до прильотів;
  3. Кожний підірваний на російській території снаряд – це снаряд, який не долетів до нашої землі. КАБ, що не впав у Харкові чи Запоріжжі. Снаряд, який замість прильоту по позиціям ЗСУ, порадував феєрверком жителів російської глухомані;
  4. Такі потужні вибухи за тисячі кілометрів від фронту мають значний психологічний ефект. Перенесення війни на територію ворога безумовно наближає закінчення війни;
  5. Удари на далекі відстані розтягують сили ППО ворога. Об’єкти, подібні підірваному заводу, мають бути прикриті від повітряних ударів. Однак, як бачимо це їм не допомагає.

Додам ще один, суто естетичний пункт, на свій смак. Такі прильоти – це просто красиво. Серце радіє від усіх цих «Что происходит?!» і «Нас то за что?». Та й важко сказати, які з санкцій проти росіян більш ефективні.

Думаю «дронові» від Служби чудово доповнюють фінансові від американців. Втім одна перевага у наших санкцій є. Їх не обійдеш, і з третіми країнами не домовишся.

Найкращий переговорник, якого ми можемо сьогодні відправити в РФ – це дрон від спецслужб.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції завод росіяни безпілотник СБУ

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Тарас Загородній

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