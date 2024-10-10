Путін їде до Туркменістану: реакція українського МЗС

МЗС наголосило, що країни, які цінують людське життя та поважають закони мають утримуватися від проведення спільних заходів за участі Путіна

Російський диктатор Володимир Путін завтра, 11 жовтня, планує відвідати Туркменістан. Метою візиту є участь у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю видатного туркменського поета Магтимгули Фрагі. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Як зазначає пресслужба зовнішньополітичного відомства, Україна сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації.

«Просто зараз російські окупанти продовжують здійснювати щоденні варварські атаки на українські міста і села, спричиняючи руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирних людей», – йдеться в повідомленні.

Відомство наголошує, що всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та статут ООН мають утримуватися від проведення спільних заходів за участі Путіна.

Нагадаємо, співак та лідер російського гурту «Бі-2» Єгор Бортников звернувся до російського диктатора Володимира Путіна на честь його дня народження, яке було 7 жовтня. Музикант звернувся до російського диктатора із закликом припинити вбивства людей: «З днем народження, президенте смерті. Досить убивати людей. День народження у нікчеми. Зникни, Путін! Всім стане веселіше».

Як повідомлялося, росіяни практично вичерпали свої резерви та наступальні можливості, які вони підготували для літньо-осінньої військової кампанії в Україні. Найближчими місяцями просування військ РФ може зупинитись.

До слова, 60% опитаних росіян переконані, що війна Росії проти України просувається успішно. Також, у РФ впала частка тих, хто впевнений у користі війни – з 38% до 28%. 52% росіян мають на увазі загальне горе і страждання, 21% – військові втрати, 18% – погіршення економічної ситуації, 13% – загальне неприйняття війни, 7% – погіршення відносин з іншими країнами, 7% – загибель мирного населення.