Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Франциском

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану, 11 жовтня 2024 року

Зеленський прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском під час свого турне європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском. Про це повідомляє ANSA.

Зеленський прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском під час свого о турне європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою.

Зеленський втретє відвідує Ватикан після переговорів із понтифіком 8 лютого 2020 року та 13 травня 2023 року.

Франциск і український президент також бачили один одного на двосторонній зустрічі 14 червня під час саміту G7 у Борго-Егнація, Апулія.

Нинішній контакт стане четвертим, а якщо зважати на дві проведені співрозмовниками телефонні бесіди, то – шостим.

Раніше у пресслужбі Святого Престолу повідомляли, що зустріч понтифіка із Зеленським відбудеться на аудієнції в Апостольському палаці зранку у п’ятницю.