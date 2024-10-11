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Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Франциском

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Франциском
Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану, 11 жовтня 2024 року
Фото:Remo Casilli, Reuters

Зеленський прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском під час свого  турне європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском.  Про це повідомляє ANSA.

Зеленський прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском під час свого о турне європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою.

Зеленський втретє відвідує Ватикан після переговорів із понтифіком 8 лютого 2020 року та 13 травня 2023 року.

Франциск і український президент також бачили один одного на двосторонній зустрічі 14 червня під час саміту G7 у Борго-Егнація, Апулія.

Нинішній контакт стане четвертим, а якщо зважати на дві проведені співрозмовниками телефонні бесіди, то – шостим.  

Раніше у пресслужбі Святого Престолу повідомляли, що зустріч понтифіка із Зеленським відбудеться на аудієнції в Апостольському палаці зранку у п’ятницю.

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Теги: Україна Володимир Зеленський Ватикан Папа Римський

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