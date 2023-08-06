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Британська розвідка оприлюднила дані про втрати російських десантників в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка оприлюднила дані про втрати російських десантників в Україні
Нещодавно у РФ сталося несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати росіян у війні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Принаймні половина з 30 000 десантників, направлених в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені

РФ втратила щонайменше половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинула воювати проти України, а це як мінімум 15 тисяч окупантів. Про це повідомило міністерство оборони Британії.

Британська розвідка нагадала, як під час святкування Дня Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії 2 серпня сталося несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати Росії у війні. Головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський у відеозверненні повідомив, що 8500 десантників отримали поранення та згодом повернулися у стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.

Відео швидко видалили з офіційних каналів міноборони РФ. Водночас Теплінський так не і сказав, скільки російських десантників убиті чи серйозно поранені в Україні.

«Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує, що принаймні 50% з 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені», – йдеться в повідомленні британської розвідки.

Нагадаємо, минулої доби українські захисники знешкодили 590 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули приблизно 249 700 одиниць живої сили.

До слова, триває 529-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет «Калібр» було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил. Крім того, ворог завдав 62 авіаційні удари. Зокрема застосував чотири ударні дрони типу Shahed – усі було знищено. Також окупанти здійснили 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як повідомлялося, ворог продовжує приховувати свої втрати. Для цього активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, встановлено, що один із таких крематоріїв у режимі 24/7 нині працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками. Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі.

Теги: втрати десант ворог

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