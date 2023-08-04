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Генштаб повідомив, як окупанти замітають сліди втрат на Запорізькому напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, як окупанти замітають сліди втрат на Запорізькому напрямку
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Триває 527-ма доба широкомасштабної війни РФ проти Ураїни. Протягом доби ворог завдав 39 авіаційних ударів (застосувавши два ударні дрони Shahed-136/131, усі було знищено) та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Волфине та Костянтинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема Хрінівка, Блешня та Янжулівка Чернігівської області; Козаче, Бояро-Лежачі, Кіндратівка Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Бочкове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Кучерівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник обстріляв населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Сили оборони струмують противника в районах Кліщіївка та Курдюмівка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Григорівка, Маркове та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Галицинівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог здійснив  безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Благодатне, Вугледар,  Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області; Старомайорське, Левадне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новопокровка. Завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки, Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Єгорівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Качкарівка, Республіканець, Зміївка, Берислав, Молодіжне та Херсон Херсонської області; Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог продовжує приховувати свої втрати. Для цього активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками. Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі.

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Нагадаємо, за повідомленням міністерства оборони, на Куп‘янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Миколаїв корабель Авдіївка Херсон інфраструктура озброєння населення перевезення Мелітополь втрати ворог наступ Вугледар

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