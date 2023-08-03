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В окупованому Токмаку детонує склад з боєприпасами ворога (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Токмаку детонує склад з боєприпасами ворога (відео)
фото скріншот відео

В окупованій частині Запорізької області добре розвинений рух Сил спротиву

Сьогодні, 3 серпня, в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області лунають вибухи, ймовірно, детонує склад з боєприпасами росіян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Токмак. Привіт. Кажуть по детонації, склад з припасами сильно втомивсь», – написав радник мера.

До відома, російські окупанти захопили місто Токмак на самому початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

При цьому в окупованій частині Запорізької області добре розвинений рух Сил спротиву. З огляду на це, у захоплених містах часто повідомляють про вибухи.

Триває 526-та доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, усі 15 ворожих «шахідів» було знищено. Також ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. 

Теги: окупанти місто населення радник ворог Запоріжжя

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