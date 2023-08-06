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За добу ліквідовано майже 600 росіян: свіжі дані про втрати ворога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
За добу ліквідовано майже 600 росіян: свіжі дані про втрати ворога
Учора ліквідовано 590 загарбників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули майже 250 тисяч одиниць живої сили

Минулої доби українські захисники знешкодили 590 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули приблизно 249 700 одиниць живої сили. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, минулої доби ЗСУ завдали окупантам серйозних втрат в озброєнні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2023 року орієнтовно склали:

  • танків ‒ 4237 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8262 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4965 (+22) од,
  • РСЗВ – 705 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1359 (+12),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 734 (+4).
Втрати ворога
Втрати ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 529-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет «Калібр» було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил. Крім того, ворог завдав 62 авіаційні удари. Зокрема застосував чотири ударні дрони типу Shahed – усі було знищено. Також окупанти здійснили 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До слова, ворог продовжує приховувати свої втрати. Для цього активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, встановлено, що один із таких крематоріїв у режимі 24/7 нині працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками. Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі.

Теги: окупанти війна втрати

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