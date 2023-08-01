Лиманський напрямок: Сирський показав результат бездоганної роботи ЗСУ (відео)
На записі видно, як українська артилерія завдає ударів по позиціях росіян
На Лиманському напрямку ЗСУ знищують ворожі позиції, накривають росіян щільним вогнем. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав результати роботи українських захисників.
«На Лиманському напрямку ворог горить. Спільна робота артилерії 66-ї ОМБр і розвідки 88-го батальйону ТРо по БК росіян. Влучно», – підписав відео Сирський.
На записі видно, як українська артилерія завдає ударів по позиціях росіян.
Нагадаємо, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.
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