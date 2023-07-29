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Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі
фото ілюстративне

Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках

Сьогодні, 29 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна - отримала поранення. Про це заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка», – повідомив він.

Також в результаті російської атаки отримала поранення ще одна жінка. «Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету», – заявив Куртєв.

Триває 521-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

Теги: Запоріжжя жінка чоловік ракета населення ворог поранення

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